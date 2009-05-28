У Тимошенко решили, что худшие времена уже позади

Вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ считает, что Украина выходит из финансово-экономического кризиса, а действия правительства по преодолению его последствий могут стать образцом для всего региона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, такое мнение он высказал сегодня, оценивая экономическую ситуацию в Украине на Пятой ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве.

«Худшие времена уже позади, но это не значит, что можно сидеть сложа руки. Наша экономика находится на пути восстановления, а действия правительства по преодолению последствий кризиса могут стать образцом для нашего региона», - отметил Г.НЕМЫРЯ .

По его мнению, несмотря на все негативы для экономического развития, кризис дает Украине шанс выйти из него с модернизированной, адаптированной к мировым стандартам экономикой, с усовершенствованным управлением и технологической базой производства.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство всегда открыто к конструктивному диалогу и активному сотрудничеству с представителями банковских кругов и инвесторами, которые хотят развивать свой бизнес в Украине.

«Есть все основания считать, что благодаря совместным усилиям правительства Украины и национального бизнеса международное инвестиционное сообщество убедится, что перспективы и выгоды инвестирования в Украину значительно превышают существующие риски», - считает Г.НЕМЫРЯ.