Украинской делегации нечего делать в ПАСЕ в случае возвращения РФ в Ассамблею – Арьев

Украинской делегации нечего делать в ПАСЕ в случае возвращения в Ассамблею российских представителей.

Такое мнение высказал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook, реагируя на опасения генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда по поводу возможного выхода России из организации. Арьев считает, что в случае возвращения РФ в ПАСЕ все резолюции Ассамблеи потеряют смысл вследствие самоуничтожения.

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«Стокгольмский синдром или вирус Аграмунта? Но маски сорваны. Генеральный секретарь Совета Европы Ягланд открыто выступил за возвращение России в ПАСЕ без выполнения резолюций. Если это произойдет, то, по моему мнению, украинской делегации там больше делать нечего, ибо с того момента все резолюции Ассамблеи потеряют смысл вследствие самоуничтожения», – подчеркнул Арьев.

Он предполагает, что ПАСЕ может не «купиться» на манипуляции Ягланда, «который давно стремится снизить влияние парламентариев в Совете Европы путем дискредитации ее представительного органа». Для этого, считает глава украинской делегации, Россия является очень удобным инструментом.

«Однако сейчас эти откровения могут обернуться против самого генсека Совета Европы, ведь на такие вояжи и переговоры, о которых говорится в статье FT, ему не давали мандат ни в Парламентской Ассамблее, ни в Комитете Министров», – добавил Арьев.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в комментарии изданию The Financial Times выразил обеспокоенность, что Российская Федерация может покинуть Совет Европы.

По словам Ягланда, Москва может покинуть организацию, если ее требования не будут выполнены, что в итоге избавит 140 миллионов россиян возможности обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, в котором треть дел касается РФ.

"Это действительно будет очень, очень плохо, если Россия выйдет, потому что конвенция и суд являются очень важными для российских граждан", - сказал Ягланд.

"Это будет иметь негативные последствия для Европы, потому что мы будем иметь Европу без России. Это будет большим шагом назад для Европы", - подчеркнул Ягланд.

Ягланд опроверг слухи, что чиновники из Москвы грозили выйти из организации в частных разговорах с ним. Но генеральный секретарь СЕ предупредил, что отказ платить взносы в бюджет организации или отказ выполнять решение Европейского суда по правам человека может привести к самостоятельному выходу РФ из организации или выходу по инициативе других государств.