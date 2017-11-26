В центре Одессы стартовала акция за отставку начальника полиции и областного прокурора (фото)

В центре Одессы, под стенами здания областной прокуратуры, сегодня стартовала бессрочная акция, участники которой требуют отставки начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина и прокурора области Олега Жученко.

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Как передает корреспондент УНИАН, возле здания ведомства собралось порядка 100 человек, многие из которых держат плакаты с портретами активистов Сергея Стерненко и Демьяна Ганула, которых накануне арестовали за участие в протестной акции в Городском саду. На плакатах надписи: «Не скорених – ломать!», «Він заважав продавати місто!», «Я – не остання жертва репресій!» и пр.

Общественный порядок на акции поддерживают около 30 полицейских.

По словам организаторов акции, она будет бессрочной, до тех пор, пока не будут выполнены их основные требования – увольнение Жученко и Головина.

Активисты также утверждают, что «все будет организовано по принципу и модели «прокурорского Майдана», благодаря которому был уволен незаконно назначенный прокурором области Николай Стоянов. (Акция проходила весной 2016 года - УНИАН).

К зданию прокуратуры уже привезли дрова, поддоны и бочки. Также доставили автоприцеп, который отцепили и «припарковали» на месте. Все проходит спокойно, играет музыка. Палаток пока нет, но организаторы обещают их установить.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в центре Одессы произошли столкновения между правоохранителями и активистами, протестующими в Городском саду против застройки территории Летнего театра и вырубки в связи с этим более 100 деревьев. В полиции заявили, что в результате столкновений пострадали более 20 правоохранителей, в числе которых начальник регионального главка генерал Головин - ему разбили голову.

23 ноября Приморский райсуд Одессы на два месяца арестовал без права на внесение залога лидера общественной организации «Уличный фронт» Ганула, которому вменяют организацию и участие в массовых беспорядках во время акции протеста в Городском саду.

24 ноября Приморский райсуд вынес решение арестовать на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 600 тыс. грн другого активиста, принимавшего участие в акции, Стерненко.

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов заявил, что готов внести залог за Стерненко.