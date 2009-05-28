Криль считает, что ЕЦ очищается от карьеристов

Лидер партии «Единый центр», народный депутат Игорь КРИЛЬ называет очищением партии заявления некоторых чиновников о выходе из «Единого центра».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По убеждению И.КРИЛЯ, «это очищение от чиновников, которые думали, что, вступая в ряды «Единого центра», они получают индульгенцию для своего пребывания в должностях. Это очищение от людей, которые думали, что, вступая в «Единый центр», смогут получить новые должности во власти».

«Единый центр» является партией, которая дает возможность реализовать свое желание изменить ситуацию в стране ради нашего будущего и будущего наших детей и внуков, а не местом раздачи индульгенций и должностей», - заявил И.КРИЛЬ.

Он уверен, что «эти люди заблудились. Они рассчитывали на личную выгоду от «Единого центра», но ошиблись. Поэтому сегодня они в поиске другого места. Это хорошо, что они показали свое настоящее лицо».

«Для партии выход людей, которые личные интересы ставят выше общественных, является позитивом», - отметил лидер «Единого центра».

Как сообщал УНИАН, 15 мая президиум "Единого центра" исключил из рядов партии Сергея КУНИЦЫНА. По информации пресс-службы «Единого центра», такое решение "стало следствием рассмотренного на заседании президиума информации Центральной контрольно-ревизионной комиссии о грубых нарушениях С.КУНИЦЫНЫМ положений устава "Единого центра".

В решении отмечается, что действия С.КУНИЦЫНА "наносят вред авторитету партии и противоречат уставным нормам и программным принципам "Единого центра".

Сам С.КУНИЦЫН заявил, что спокойно относится к исключению его из партии. Он считает, что одной из основных причин конфликта с руководством партии стала его позиция и позиция республиканской организации партии идти на выборы в парламент АРК в марте следующего года в Блоке Куницына, а не в партийном блоке.

23 мая делегаты конференции Крымской организации «Единого центра» заявили о невозможности своего дальнейшего пребывания в рядах «ЕЦ» и призвали все территориальные партийные организации Крыма «определиться по данному вопросу» и направить в адрес съезда партии заявления. «В партии, которая грубо попирает демократические принципы и права таких личностей, как Сергей КУНИЦЫН, нет и не может быть серьезного политического будущего», - говорится в заявлении крымской организации «Единого центра».

26 мая президиум «Единого центра» исключил из партии 36 членов крымской организации.

27 мая председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА принял решение выйти из партии «Единый Центр». Свое решение руководитель области объяснил несогласием с позицией экс-главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.