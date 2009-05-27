Губернатор Житомирской области сделал выбор между Балогой и Ющенко

Председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА покидает ряды партии «Единый Центр».

Об этом сообщается на сайте Житомирской ОГА.

Свое решение руководитель области объясняет несогласием с позицией экс-главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.

«Единый Центр” создавался на тех основах, которые являются приоритетными в работе Виктора ЮЩЕНКО, отныне я не вижу возможным дальнейшее сотрудничество с этой политической силой», - сказал Ю.ЗАБЕЛА.