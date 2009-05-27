Губернатор Житомирской области сделал выбор между Балогой и Ющенко
21:06, 27 мая 2009Политика
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Дальнейшее сотрудничество невозможно
Председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА покидает ряды партии «Единый Центр».
Об этом сообщается на сайте Житомирской ОГА.
Свое решение руководитель области объясняет несогласием с позицией экс-главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.
«Единый Центр” создавался на тех основах, которые являются приоритетными в работе Виктора ЮЩЕНКО, отныне я не вижу возможным дальнейшее сотрудничество с этой политической силой», - сказал Ю.ЗАБЕЛА.
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