СМИ сообщили об экстренной госпитализации Джигарханяна, друг актера это опровергает

Народный артист СССР Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии, как сообщило издание «Дни.ру» со ссылкой на пресс-секретаря Московского драматического театра Наталию Корнееву.

«У него на фоне диабета отказали ноги. В больницу его отвез режиссер Юрий Клепиков», — заявила Корнеева.

По словам официального представителя театра, в настоящее время нет достоверной информации, в какое именно учреждение увезли актера и что стало причиной для этого.

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«Последние дни ему трудно было ходить, он практически из своего кабинета перестал выходить. Сейчас Армен Борисович от части коллектива отдалился и в основном находится в окружении своих друзей, которые якобы его опекуны и т. д.», — приводит сайт слова Корнеевой.

Однако вскоре друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян прокомментировал сообщения о госпитализации актера, сообщает РИА «Новости».

«Это очередная ложь. Он со вчерашнего числа на отдыхе в пансионате, чувствует себя хорошо», — заявил Согомонян.

Он рассказал, что Джигарханян уезжал из театра сам, с водителем.

«Клепикова в это время в театре не было», — сообщил, в свою очередь, Согомонян.