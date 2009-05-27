Милиция активно ищет Дурдинца

Министерство внутренних дел Украины по поручению прокуратуры продолжает активный розыск заместителя председателя СБУ Тиберия ДУРДИНЦА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра внутренних дел Владимир ЕВДОКИМОВ, который курирует криминальный блок.

«Розыск продвигается нормально, работаем. Работаем в режиме повседневно, как и должно быть. Все идет по плану», - сказал В.ЕВДОКИМОВ.

На уточняющий вопрос, есть ли уже какие-то наработки относительно места нахождения Т.ДУРДИНЦА, он ответил, «Ну, конечно, как только найдем - сразу сообщим».

При этом заместитель министра отметил, что в первую очередь розыском Т.ДУРДИНЦА занимается УБОП, а уже потом уголовный розыск.

Как сообщалось, 19 мая Т.ДУРДИНЕЦ в соответствии с постановлением Генеральной прокуратуры и решением Печерского райсуда Киева был объявлен в международный розыск.

Генпрокуратура возбудила в отношении Т.ДУРДИНЦА уголовное дело по ст.382 Уголовного кодекса (неисполнение судебного решения). 11 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на арест Т.ДУРДИНЦА в связи с тем, что он не исполняет решения Окружного админсуда о признании незаконным назначение его на должность заместителя председателя СБУ.