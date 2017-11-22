Порошенко может не приехать на саммит "Восточного партнерства" - СМИ

Украину не устраивает проект декларации, подготовленной к саммиту "Восточного партнерства", который состоится в ближайшую пятницу в Брюсселе. По информации Польского радио, президент Украины Петр Порошенко предупредил, что не прилетит в столицу Бельгии, если документ не изменят.

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Для Украины эта декларация не очень амбициозна, поскольку в ней речь идет о признании европейских устремлений стран "Восточного партнерства", но не выходя за рамки уже установленной схемы. Документ не предоставляет, например, европейской перспективы для Украины.

Кроме того, украинцам не нравится ссылка на декларацию лидеров Евросоюза за декабрь 2016 года, которую тогда писали под голландцев и которая должна была убедить их поддержать соглашение об ассоциации ЕС с Украиной. В документе говорится, что соглашение не влечет автоматического членства Украины в сообществе. Для властей в Киеве ссылки на такие выводы являются негативными, и они хотят более позитивного послания.

Правда дипломаты ЕС, с которыми общалось Польское радио, сомневаются, что можно еще что-то изменить именно в этом разделе. Они подчеркивают, что против любых более амбициозных утверждений в декларации вситупают прежде всего Нидерланды.

По словам дипломатов, с раздражением в Брюсселе связаны также угрозы президента Украины о том, что его не будет на саммите "Восточного партнерства" и скорее эти угрозы не воспринимаются серьезно.