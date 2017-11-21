В ЕС еще не приняли решение по формату "Восточное партнерство плюс" для Украины, Грузии и Молдовы

В Евроcоюзе еще не знают, будут ли рекомендации Европейского парламента по созданию для Украины, Молдовы и Грузии модели «Восточное партнерство плюс» отражены в декларации саммита «Восточного партнерства», который пройдет 24 ноября в Брюсселе/

Читайте такжеЕвропарламент поддержал новый формат "Восточного партнерства" для Украины, Грузии и МолдовыОб этом журналистам в Брюсселе заявил высокопоставленный европейский дипломат, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.

По словам собеседника агентства, на данный момент переговоры относительно совместного документа еще продолжаются. "Когда речь идет о предложениях Европейского парламента, мы довольны тем большим вниманием, которое ЕП уделяет этому партнерству. Как эта идея будет отражена в совместном заявлении, на этом этапе я не могу сказать. Совместное заявление еще в состоянии переговоров, и этот процесс еще продолжается. Мы надеемся завершить переговоры в ближайшие дни ", - сказал министр.

Вместе с тем он дал понять, что саммит будет саммитом результатов, а не новшеств. "Главный вопрос сейчас: как дальше будет продвигаться партнерство, как будет выполнено то, что у нас уже есть, в частности, очень продвинутые соглашения, которые ассоциированные партнеры подписали с ЕС. Должно быть выполнено много работы, направленной на имплементацию. Я думаю, что, точки зрения членов ЕС, фокус сейчас на этом", - отметил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, будет ли в заключительном заявлении упоминаться украинский закон об образовании, дипломат вновь подчеркнул, что по поводу заключительного документа еще идут переговоры. "Я не буду комментировать содержание до того, как работа будет завершена. Но вам известна наша позиция относительно украинского закона об образовании. Мы всегда подчеркивали, что законодательство должно соответствовать международным обязательствам, которые Украина взяла на себя, особенно в рамках Конвенции Совета Европы о защите меньшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", - сказал он.

В этой связи дипломат напомнил, что в ЕС отметили, что украинская власть запросила видение Венецианской комиссии относительно образовательного закона. "Мы были очень четкими с Украиной о том, что это мнение должно быть полностью принято во внимание", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Европейский парламент проголосовал за рекомендации саммита «Восточному партнерству» создать для Украины, Молдовы и Грузии модель «Восточное партнерство плюс».

Соответствующее голосование состоялось в Страсбурге в рамках планерного заседания Европарламента. "За" проголосовали 519 депутатов, против - 114, воздержались - 47.

Накануне состоялось обсуждение доклада, авторами которой являются Лайма Андриките и Кнут Флекенштайн. В докладе предлагается создать модель «Восточное партнерство плюс» для стран, которые имеют соглашения об ассоциации с Евросоюзом и достигли значительного прогресса в проведении реформ, что «в конечном итоге может привести к присоединению к Таможенному союзу, Энергетическому союзу, Союзу цифровых технологий и Шенгенской зоне, дальнейшему доступу к внутреннему рынку ЕС, интеграции в транспортную инфраструктуру, партнерству в индустриальной сфере, увеличению участия в программах ЕС и агентствах», а также возможности отменить роуминг.

Также предлагается учредить для Украины, Грузии и Молдовы трастовый фонд, который бы фокусировался на частных и государственных инвестициях в социальную и экономическую инфраструктуру, в то же время обеспечить «тщательную проверку их использования, чтобы предотвратить любые злоупотребления».

Президент Петр Порошенко приветствовал рекомендации Европарламента по созданию модели «Восточное партнерство плюс» для Украины, Молдовы и Грузии и выразил надежду, что рекомендации доклада Европарламента положительно повлияют на результаты саммита «Восточного партнерства», который пройдет 24 ноября в Брюсселе.