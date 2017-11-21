Порошенко: на саммите "Восточного партнерства" будут определены промежуточные цели Украины на европейском пути

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на саммите «Восточного партнерства», который состоится 24 ноября в Брюсселе, будут определены промежуточные цели и рубежи Украины на европейском пути.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время торжеств по случаю Дня десантника на Михайловской площади в Киеве.

«Послезавтра отправляюсь на саммит «Восточного партнерства», чтобы определить новые промежуточные цели и рубежи на европейском пути. Конечную же цель мы уже знаем - полноправное членство в престижном союзе мира, окончательное возвращение в европейский дом», - заявил он.

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По словам президента, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом является дорожной картой реформ и приблизит Украину к этой перспективе.

«С такой же уверенностью хотел бы еще раз подчеркнуть, что худшее из пережитого нами в последние годы - позади. Шаг за шагом наша страна возвращается на путь экономического роста и социального развития», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, саммит участников «Восточного партнерства» состоится 24 ноября в Брюсселе.