Саратов: русскому языку нужен статус регионального

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ считает, что роспуска нынешнего состава горсовета Севастополя, как того в последние дни требуют некоторые народные депутаты Украины, не будет, так как «новый горсовет будет в два раза радикальнее».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава представительской власти города заявил сегодня в интервью журналистам. В.САРАТОВ добавил: «нынешний городской совет старается принимать решения в поле Конституции, законов Украины и, хотя тем, кто работает в Секретариате Президента Украины, и отдельным депутатам Украины не нравятся наши решения, так думают наши избиратели. Надо просто понимать, что они такие же граждане Украины, и государство обязано обеспечить их права», - сказал он.

Председатель горсовета также считает, что на территории Севастополя вторым государственным языком должен быть русский язык. По его мнению, «Если остальное население Украины не согласно с тем, чтобы русский язык стал вторым государственным, такой статус должен быть в тех регионах, которые этого требуют».

По словам В.САРАТОВА, «мы никогда не сказали ни слова против украинского языка, что кто-то не любит украинскую культуру, но, если для граждан Украины, которые абсолютно честно выполняют все функции по отношению к государству, то ли уплата налогов, то ли служба в армии, русский язык родной, то точно так государство должно уважать своих граждан. Поэтому на территории Севастополя, то ли Крыма, Донецкой, Луганской областей должно быть два языка – украинский и русский, тогда проблема языка в государстве будет снята».

Как сообщал УНИАН, 20 мая Севастопольский городской совет своим решением поручил Управлению образования и науки Севастопольской городской государственной администрации подготовить изменения в Уставы школ и внести на утверждение городского совета до 19.08.2009 г. в части положений относительно языка обучения в следующей редакции: «В школе утвержден русский язык обучения, в соответствии с решением городского совета, с обязательным изучением государственного языка». Депутаты также обратились в Генеральную прокуратуру Украины о «проверке законности Приказа Министерства образования и науки Украины от 26.05.2008 г. № 461 «Об утверждении отраслевой Программы улучшения изучения украинского языка в общеобразовательных учебных заведениях с обучением на языках национальных меньшинств на 2008-2011 годы».

Своё решение депутаты объяснили высокой социальной напряженностью, которая якобы сложилась среди родителей учащихся общеобразовательных школ города Севастополя в результате введения в действие Приказа Министерства образования и науки Украины № 461.