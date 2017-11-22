Чешский товарищ

Президента Чешской Республики Милоша Земана в Москве любят и с пиететом называют личным другом Путина. Друзьями президента РФ называют всех, кто готов закрыть глаза на российские преступления в Украине, собственно говоря, из-за которых началась новая «холодная война» между Западом и правопреемником Советского Союза.

Товарищей «друзей» лелеют и держат в особом списке: здесь и муниципальные депутаты из провинциального немецкого города Квакенбрюк, и бывшие канцлеры, и действующие президенты. Кто-то годится в качестве «наблюдателя» на «референдуме» на оккупированных украинских территориях, кто-то продвигает идею признания аннексии Крыма.

Друзьями президента РФ называют всех, кто готов закрыть глаза на российские преступления в Украине

Если муниципальные депутаты и бывшие канцлеры Германии, по большому счёту, представляют только себя, и их слова – на их совести, с которой договариваются российские деньги, то заявления действующих глав государств ЕС удручают и выглядят убого.

Самый яркий представитель в этом списке товарищ Земан, президент страны, которая пользуется всеми преимуществами свободной Европы и общего рынка, а также защищена натовским зонтиком. Удобная позиция заигрывать с русским медведем, приезжать в Россию и делать вид, что ничего не произошло. Только вот удивляет, что такую позицию занял человек, который не побоялся открыто выступить против подавления Пражской весны в 1968 году и советских (читай – русских) танков на улицах Праги.

Казалось, кто-то, а чехи должны понимать, что такое освобождение по-русски, когда армия освободителей остаётся на твоей территории на долгие десятилетия. Неужели в Праге забыли, что за попытку изменить свою судьбу в 1968 году чехи заплатили жизнями своих граждан?..

По иронии судьбы, именно Чехословакия стала первой жертвой политики умиротворения агрессора в 1938 году и была поглощена фашисткой Германией. Сейчас же хозяин Пражского града предлагает признать аннексию украинского Крыма, чтобы «не было войны». Земан не стесняется поддерживать так называемую русскую весну, когда российская армия захватила полуостров, а позже – отправилась строить «русский мир» на Донбасс. Из-за кремлёвских амбиций погибло более десяти тысяч граждан Украины, а Земан продолжает шутить, мол, россияне страдают от отсутствия чешских сыров и йогуртов, а взаимные санкции срочно нужно отменить.

Земан не стесняется поддерживать так называемую русскую весну

Земану и Путину весело, они шутят, балагурят по этому поводу и размышляют на тему, можно ли эту продуктовую корзину заменить пивом.

Удивительно, но Земан хвастается, что Россия важнее для Чехии, чем Франция, потому как в российскую столицу с ним приехало 140 бизнесменов, а в Париж – в десять раз меньше. Только товарищ упустил, что в рамках ЕС первому лицу не надо пробивать дорогу своим производителям – предприниматели могут договориться сами. Президент Чехии не упомянул, что товарооборот его страны в рамках ЕС составляет более 80%, а доля России во внешней торговле – все-то около 2%.

Земан говорит, что сторонник «экономической дипломатии», но цифры говорят, что он, скорее, ищет запасной аэродром на случай своего проигрыша в выборах, например, в компании «Северный поток», откуда недавно на повышение в «Роснефть» ушёл Герхард Шредер.

Глава Чехии так увлёкся облизыванием политики РФ, что и не заметил, как Путин начал угрожать уже независимости и территориальной целостности его страны. По версии хозяина Кремля, 25% чехов понимают русский язык. После этого может заработать простая логика: в Чехии русский не объявлен государственным, а, стало быть, ущемляют и дискриминируют «российских соотечественников и русскоязычных». Чем не повод направить российских оккупационный корпус под видом «зелёных человечков» проводить референдум в Карловых Варах?..

Глава Чехии так увлёкся облизыванием политики РФ, что и не заметил, как Путин начал угрожать уже независимости и территориальной целостности его страны

Земану нравится рассуждать, что в Чехии будут стоять памятники людям, которые воевали за независимость его страны. Только почему-то он в этом праве – воевать за свою независимость – отказывает другим.

Но в одном Земан прав: тот, кто не помнит своей истории, обречён на повторение ее трагических периодов. Радует только, что в Чехии не все, как Земан.

Роман Цимбалюк, Москва