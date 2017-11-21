Председатель Запорожской ОГА назвал причины ликвидации областной Антикоррупционной комиссии

Губернатор Запорожской области Константин Брыль считает, что в ходе своей работы Антикоррупционная комиссия хоть и продемонстрировала ряд позитивных наработок, но со временем ее работа превратилась в инструмент для сведения личных и деловых интересов. Так председатель Запорожской ОГА Константин Брыль прокомментировал решение о ликвидации Антикоррупционной комиссии при ОГА, принятое накануне.

Брыль отметил, что сначала в ходе своей работы Антикоррупционная комиссия имела ряд положительных наработок, особенно после проведенных проверок деятельности руководства местной больницы и таможни. Но впоследствии в деятельности комиссии «начали доминировать субъективизм и сведение личных и деловых интересов тогдашнего руководителя комиссии».

Губернатор пояснил, что именно это превращение Антикоррупционной комиссии в инструмент влияния отдельных лиц привело к смене ее руководителя, но даже этот шаг не привел к позитивным изменениям в работе комиссии.

По словам председателя ОГА, комиссия продолжала от имени облгосадминистрации направлять заявления и обращения, направленные на предоставление незаконных преимуществ в хозяйственной деятельности одним предпринимателям и препятствование законной хозяйственной деятельности других.

"Членами комиссии без соблюдения установленной процедуры, на собственное усмотрение и за собственной подписью направлялись обращения в правоохранительные органы. Хотя такие обращения должны направляться исключительно при условии принятия их большинством членов на заседаниях комиссии и за подписью председателя комиссии. Также, в нарушение положения о комиссии, копии протоколов заседаний комиссии не направлялись в облгосадминистрации. А значительное количество обращений, направленных от имени комиссии, не была даже зарегистрирована в журнале исходящей корреспонденции", - отметил председатель Запорожской ОГА.

Брыль сообщил, что членам комиссии предлагали устранить недостатки в работе, однако предложения остались без ответа, поэтому было принято решение о прекращении деятельности Антикоррупционной комиссии в нынешнем составе.