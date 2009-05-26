Журналист в лицо заявил нардепу, что тот пытался «заказать» Фирташа

Диалог в прямом эфире нардепа-нунсовца Юрия Кармазина с журналистом Мустафой Найемом (в программе «Шустер live» на ТРК Украина) закончился некрасивым скандалом: журналист обвинил депутата в том, что тот пытался «заказать» ему кампанию, направленную против бизнесмена Фирташа. Депутат ответил обвинениями в «припрятывании» части переданных журналисту материалов.

Предпосылкой к скандалу стал диалог на тему правомерности действий ТСК ВР, которая расследует «дело о документах «Интера», и явно пытается доказать точку зрения Юлии Тимошенко, что документы на передачу акций телеканала заверены «фальшивой» подписью экс-владельца «Интера» Плужникова. В процессе дискуссии Найем позволил себе некорректные высказывания по отношению к Кармазину, и извинился. Но когда нардеп попытался превратить процесс принесения извинений в вытирание ног об оппонента, сорвался вторично:

Найем: …Юрий Анатольевич. Можно, я скажу? Я помню тот день, когда вы ещё не были в парламенте, сидели у себя в кабинете и меня заставляли, просили, чтобы я боролся против Фирташа. Поэтому давайте вы будете молчать и не говорить на эту тему. Закрыли тему. Всё, я не хочу на неё разговаривать.

Кармазин: Нет, не закрыли тему. Давайте расскажем, что вы позвонили мне, попросили о встрече…

Найем: И что вы попросили?

Кармазин: Подождите. Вы приехали, вас накормили, напоили, посадили…

Найем: Где? У вас в офисе?

(Тут Шустер попытался вмешаться, но соображения вроде «минута до конца эфира» уже не могли остановить вошедших в раж соперников – на ведущего попросту не обратили внимания)

Кармазин: И дальше дали все материалы, часть из которых вы потом скрыли. Я вам дал все материалы, которые могу предоставить всем журналистам.

Найем: Вы помните, что вы просили за эти материалы?

Кармазин: Подождите, я вам дал все материалы и сказал: "Прошу одного: опубликуйте эти материалы, если вы честный человек".

Найем: А что вы так нервничаете?

Кармазин: Но вы опубликовали только половину... Я могу показать материалы. Я их направил в Генпрокуратуру...

(Финал скандала, не стал достоянием аудитории, надо полагать, исключительно по техническим причинам – закончилось эфирное время программы)