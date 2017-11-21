"Давайте снимем с себя шаровары": Руслана объяснила, почему Украине нужна культурная революция (видео)

Украине сегодня не нужна украинизация, считает украинская певица Руслана Лыжичко в эфире "Свободы слова".

"Я выступала в Краматорске... Там люди ходили с сине-желтым флагом. У меня нет ни иллюзий, ни стереотипов, что там что-то нужно украинизировать. Я против такого слова как "украинизация". Когда-то в свое время была русификация, и нам навязывали, давали контент, фильмы, историю переписывали", - заявила Руслана.

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По словам певицы, ей сейчас не хватает культурной революции в Украине, которой она ожидала после Майдана.

"Все люди сейчас стремятся получить новый образ имидж Украины, украинца, чтобы себя идентифицировать – не только с вышиванками... Мне не хватает культурной революции. Давайте снимем с себя шаровары", – добавила она.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кельне украинская певица и общественный деятель Руслана Лыжичко получила престижную награду им. Льва Копелева.