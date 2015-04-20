Руслана получила премию «За свободу и права человека» имени Копелева в Кельне

Награда была вручена за вклад в соблюдение прав человека, мир и уважение к другим культурам, сообщили УНИАН в пресс-службе Русланы.

«У меня в руках диплом, который мне вместе с другими лауреатами на сцене в Кельне вручил Фритц Пляйтген, председатель правления Форума им. Льва Копелева. Это было очень символично - 2 украинцев и 2 россиян были отмечены премией им. Льва Копелева. Рядом со мной на сцене стоял Эдуард Успенский. Не приехал, но получил диплом Андрей Макаревич. И был Евгений Захаров, наш легендарный правозащитник. Собственно, эти дипломы разрушают стены ненависти и войны, которые так активно строятся агрессорами нового времени», - поделилась впечатлениями после церемонии Руслана.

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На церемонии присутствовал председатель Европейского парламента Мартин Шульц. Во время вступительного слова он особо отметил Украину, отметил, что Украине нужно помогать и отметил, что Европа с Украиной.

«Я выступаю на разных площадках и в разных ролях, но в какой бы роли я не выступала, в каком бы формате не говорила об Украине, я вижу и благодарна за то, что Украину любят, поддерживают и очень надеются на нашу победу», - рассказала Руслана.

В конце своей речи Руслана подчеркнула, что мечтает в ближайшем будущем сказать: «Война! Ты проиграла!». Также она спела песню «Ніч яка місячна».

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Премия им. Льва Копелева За свободу и права человека» вручается с 2001 года. Премия была учреждена Форумом Копелева, немецкой общественной организацией, задачей которой является пропаганда идей взаимопонимания и диалога между странами, народами, культурами.

Ранее УНИАН сообщал, что Европарламент может наградить объединения "Евромайдан" премией Сахарова.