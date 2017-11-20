Журналисты нашли доказательство наличия у мэра Одессы российского гражданства

База данных Федеральной налоговой службы РФ свидетельствует, что у мэра Одессы Геннадия Труханова есть российский паспорт.

"Украинская правда" ввела личные и паспортные данные городского головы на сайте ведомства, и система выдала идентификационный номер налогоплательщика Труханова в России.

Если ввести информацию с ошибкой, идентификационный номер не появится.

Как видно, документ выдан в 2011 году.

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О российском паспорте Труханова, его номер и дату выдачи ранее сообщало "Следствие.Инфо" в своем расследовании, что было проведено в 2016 году.

Сам Труханов отрицал владение российским документом. Он утверждал, что его паспорт подделка, осуществленная бывшим мэром Эдуардом Гурвицем.

Наличие у мэра Одессы скандального документа проверяли сотрудники управления СБУ в Одесской области. Но доказательств не нашли.