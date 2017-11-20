Журналисты нашли доказательство наличия у мэра Одессы российского гражданства
Наличие у мэра Одессы российского гражданства раньше проверяли сотрудники управления СБУ в Одесской области, но доказательств не нашли.
База данных Федеральной налоговой службы РФ свидетельствует, что у мэра Одессы Геннадия Труханова есть российский паспорт.
"Украинская правда" ввела личные и паспортные данные городского головы на сайте ведомства, и система выдала идентификационный номер налогоплательщика Труханова в России.
Если ввести информацию с ошибкой, идентификационный номер не появится.
Как видно, документ выдан в 2011 году.
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О российском паспорте Труханова, его номер и дату выдачи ранее сообщало "Следствие.Инфо" в своем расследовании, что было проведено в 2016 году.
Сам Труханов отрицал владение российским документом. Он утверждал, что его паспорт подделка, осуществленная бывшим мэром Эдуардом Гурвицем.
Наличие у мэра Одессы скандального документа проверяли сотрудники управления СБУ в Одесской области. Но доказательств не нашли.