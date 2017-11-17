В СНБО заявили, что Турчинов не влиял на избрание руководства Госбюро расследований

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов никоим образом не влиял на решение конкурсной комиссии по избранию руководства Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Совета нацбезопасности и обороны Украины.

«Учитывая распространение в некоторых СМИ информации о якобы влиянии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова на назначение руководства Государственного бюро расследований, отмечаем, что эти манипуляции, не подтвержденные никакими фактами, имеют целью дискредитацию и унижение новосозданного государственного органа, который должен стать главным инструментом государства в борьбе с преступностью», - отметили в пресс-службе.

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«Секретарь СНБО никогда и никоим образом не влиял на решение комиссии, которая избирала руководство ГБР и даже не знаком с большинством ее членов», - говорится в комментарии.

В пресс-службе отметили, что из претендентов на руководящие должности в ГБР Турчинов со времен работы в Службе безопасности Украины знаком только с главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

«Относительно других кандидатов секретарь СНБО Украины не имеет достаточной информации о них, чтобы давать оценки или рекомендации. Секретарь СНБО Украины считает важным реформирование правоохранительной системы, создание и становление ГБР как профессионального и независимого института. Давать же оценку руководителям новой структуры возможно только исключительно по результатам их работы», - подчеркивается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 ноября 2015 года приняла закон о Государственном бюро расследований.

На ГБР возлагаются обязанности по расследованию преступлений, которые сейчас подследственны прокуратуре, а именно - преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов НАБУ и военных преступлений.

Директора ГБР назначает президент Украины по представлению премьер-министра, которое тот вносит на основании решения конкурсной комиссии. Первый заместитель и заместитель директора назначаются на должность и освобождаются директором бюро по представлению конкурсной комиссии.

В марте 2016 года Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Госбюро расследований, в состав которой вошли по три представителя от президента, Верховной Рады и правительства.

7 сентября этого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что председатель ГБР должен быть избран до 20 ноября.

16 ноября конкурсная комиссия директором ГБР избрала Романа Трубу, а его первым заместителем - Ольгу Варченко.