Из Секретариата Ющенко «вылетают» как минимум три зама Балоги?

В конце минувшей недели практически все заместители главы Секретариата Президента написали заявления об отставке. Об этом пишет «Коммерсант Украина» со ссылкой на собственные источники в СП. Виктор Ющенко в субботнем эфире программы "Свобода на `Интере` подтвердил, что намерен уволить нескольких чиновников: "Очевидно, будут кадровые изменения в аппарате. Меня не все устраивает. Я не хочу, чтобы люди, работающие возле меня, обладали теми циничными качествами, которые я не хочу видеть".

"Все заместители главы секретариата написали на имя Президента заявления об отставке по собственному желанию. Единственное исключение – Андрей Гончарук, поскольку он сейчас находится за пределами Украины",– рассказал изданию информированный собеседник в СП. "Заявления действительно написали большинство замов, но в отставку будут отправлены не все. Например, Переходе (Иван Перехода, руководит документооборотом в СП.–Коммерсант) волноваться не о чем. Но ключевые фигуры действительно готовы уйти",– подчеркнул другой источник

Официально кадровые изменения планируется провести в ближайшие дни по итогам собеседований нового главы СП Веры Ульянченко с бывшими заместителями Виктора Балоги, а теперь - ее. Как утверждают источники Коммерсанта, без сомнения, будет уволен Игорь Пукшин, курирующий юридическое направление в СП. Окончательно принято решение об отставке Романа Безсмертного, который намерен сосредоточиться на руководстве центральным исполкомом партии "Наша Украина". "Андрей Кислинский, скорее всего, будет уволен – он практически не выполнял в СП конструктивной работы. В подвешенном состоянии остается Игорь Попов (представитель президента в Верховной раде.–Коммерсант). Есть ряд вопросов к Юрию Богуцкому (курирует гуманитарные вопросы.–Коммермант), его судьба зависит от благосклонности Веры Ульянченко",– рассказал изданию сотрудник секретариата президента.

По информации источников, в отставку планируется отправить большую часть заместителей.