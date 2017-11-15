Нардеп пригрозил уехать в Россию и "прихватить" Мелитополь (видео)

Народный депутат от "Оппоблока" Евгений Балицкий во время спора с Дмитрием Корчинским в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что он, возможно, уедет в Россию, но только со своим мажоритарным округом — городом Мелитополь Запорожской области.

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"Мы уедем! Может быть. Такие, как округ, который я представляю (Мелитополь, Запорожская область - УНИАН.). Только мы уедем со своими территориями. Вас это совсем не смущает? Что останется? Киевская область?" - сказал депутат в ответ на реплику Корчинского, сообщившего, что мечтает об отъезде "оппоблоковца" в РФ.

Стоит отметить, что Балицкий является одним из депутатов, голосовавших за диктаторские законы 16 января 2014 года.

В декабре 2016-го он внес проект закона "Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка, других языков национальных меньшинств в Украине". Согласно данным СБУ, организация подачи закона курировалась и оплачивалась иностранными заказчиками.

Кроме того, нардеп известен заявлениями пророссийского и сепаратистского содержания.