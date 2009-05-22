Путин объяснил, чем им с Тимошенко мешает Ющенко

Отсутствие консолидированной позиции властей Украины, в частности заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по вопросу закачки газа в подземные газовые хранилища (ПХГ), мешает решить эту проблему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН после двусторонней встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Астане (Казахстан), где проходит заседание совета глав правительств стран-участниц СНГ.

В.ПУТИН подчеркнул, что сегодня Украина и Россия обсуждают вопрос об условиях закачки газа, в том числе о форме его оплаты. По его словам, в частности, речь идет о возможности использования для оплаты за газ авансовых платежей «Газпрома» за транзит газа в течение будущих пяти лет.

«Срок большой – до пяти лет. Понятно, что и риски российской стороны очень большие, имея в виду, прямо скажу, и предстоящие президентские выборы, и все, что связано с возможной реорганизацией газотранспортных структур в Украине», – сказал В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что ситуацию усугубили последние заявления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. «Ситуация усугубилась, к сожалению, потому что мы слышали совсем недавно – Президент В.ЮЩЕНКО сделал заявление о том, что считает такую форму оплаты неприемлемой и чуть ли не незаконной. Я прошу общественность наших стран обратить на это внимание. В таких условиях и с такими большими рисками мы решать вопросы в таком режиме вряд ли сможем. Нам нужна консолидированная позиция руководства Украины, но даже и это еще не значит, что мы сможем закрыть все проблемы, потому что объемы большие, и сроки фактического кредитования очень большие, и риски большие», – сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что Украина и Россия продолжат согласование вопроса о закачке газа в ПХГ, и что украинская сторона уже сформулировала свои предложения. «Мы их внимательно рассмотрим и в ближайшее время продолжим контакты для того, чтобы определить дальнейшие шаги по решению этого вопроса», – сказал премьер-министр России. По его словам, закачку газа в ПХГ Украина действительно должна произвести в ближайшее время.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что надеется на успешное решение вопроса по закачке газа. «Я думаю, что закачка будет», – отметила она.

Отвечая на вопрос журналиста о том, откуда Украина может ожидать денег на оплату этого газа – из России или из Евросоюза, В.ПУТИН сказал: «Я уже говорил – мы обратились в Еврокомиссию, и нам ответили там устами министра финансов: для Украины у нас денег нет».

При этом он подчеркнул, что вопрос закачки газа является общей проблемой Украины и России. «Нормальное обеспечение потребителей газа в Украине является очень существенным условием обеспечения транзита европейским потребителям, и мы это видели в ходе того кризиса, который имел место в начале этого года. И все должны это понимать и нести свою долю ответственности. Никто не должен делать вид, что его это не касается. Россия готова внести свою долю в решение этого вопроса, но только долю, а какой будет эта доля, решится в процессе переговоров», – сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля т.г. на брифинге в Москве Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что будет настаивать на том, чтобы оплата за 19,5 млрд. куб. м газа, который необходимо закачать в подземные газовые хранилища Украины в 2009 году, была произведена авансовыми платежами, полученными за транзит газа.

14 мая руководитель главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ заявил, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО намерен приостановить действие постановления Кабинета министров о проведении расчетов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» за полученный в 2009 году природный газ авансовыми платежами за его транзит в случае опубликования данного постановления.

15 мая Президент Украины В.ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Райтнау (Швейцария) заявил, что его тревожит ситуация, сложившаяся на газовом рынке, в том числе в НАК «Нафтогаз Украины». В частности, он отметил, что если ничего не делать, то несбалансированность бюджета «Нафтогаза» может привести к постановке в международных судебных инстанциях вопроса относительно активов газотранспортной системы Украины. В этом контексте В.ЮЩЕНКО подверг критике идею правительства попросить российскую сторону осуществить авансовый платеж за транзит газа до конца года, отметив, что это может способствовать постановке вопроса по активам ГТС.

Между тем, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что практика расчетов за газ за счет его транзита по территории Украины не является чем-то новым для Украины и применялась до появления на рынке компании «РосУкрЭнерго». При этом она в очередной раз подчеркнула, что на сегодняшний день собственности НАК «Нафтогаз Украины» ничего не угрожает.