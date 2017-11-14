Играют в смартфоны и ведут личную переписку: журналисты показали закулисную жизнь нардепов
Журналисты побывали в стенах Верховной Рады и узнали, чем занимаются народные депутаты на рабочем месте помимо своих прямых обязанностей.
Журналисты побывали в стенах Верховной Рады и узнали, чем занимаются народные депутаты на рабочем месте помимо своих прямых обязанностей. Так, например, лидер Радикальной партии Олег Ляшко любит играть на своем смартфоне, говорится в сюжете программы "Гроши".
В это же время нардеп Василий Амельченко переписывается с редактором газеты "Черниговские ведомости" Ириной Мокроусовой, которому та предлагает "коммерческое сотрудничество" и намекает, что издание планирует превратиться в ООО (общество с ограниченной ответственностью). Журналисты отмечают, что необходимо будет проверить, не окажется ли в скором времени среди учредителей издания кто-то из близких нардепа.
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Кроме того, журналисты утверждают, что экс-регионалка Анна Герман сейчас являются спич-райтером Радикальной партии Олега Ляшко. Корреспондент "Грошей" заснял переписку нардепа от РПЛ Андрея Лозового, в которой он вносит правки в материал Герман и оценивает его на 2 т+. Журналисты предположили, что речь идет об оплате в 2 тысячи долларов.
За правками в чате с Анной Герман лично следит и глава фракции Олег Ляшко. Тем временем сама Анна Герман на звонки журналистов не отвечает.
Напомним, ранее журналисты побывали в столовой Верховной Рады и опубликовали свежие фото меню.