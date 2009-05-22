В ВР объявлен перерыв из-за прошлогодней стихии?

В Верховной Раде Украины по требованию фракций Блока Юлии Тимошенко и блока “Наша Украина – Народная Самооборона” объявлен перерыв до 10.55.

Как сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, эти фракции объясняют необходимость такого перерыва тем, что нужно провести консультации по поводу отчета временной следственной комиссии по мониторингу состояния ликвидации последствий стихийного бедствия, случившегося в июле 2008 года в западных областях Украины.