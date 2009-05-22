Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Канев Черкасской области, где в рамках торжеств, приуроченных 148-й годовщине перезахоронения праха Тараса Шевченко примет участие в торжественном восхождении на Тарасову гору.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины сегодня возложил цветы к памятнику Великому Кобзарю в Киеве (парк имени Тараса Шевченко).