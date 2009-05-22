Ющенко отбыл в Канев
09:39, 22 мая 2009Политика
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Президент возложил цветы к памятнику Кобзарю
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Канев Черкасской области, где в рамках торжеств, приуроченных 148-й годовщине перезахоронения праха Тараса Шевченко примет участие в торжественном восхождении на Тарасову гору.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины сегодня возложил цветы к памятнику Великому Кобзарю в Киеве (парк имени Тараса Шевченко).
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