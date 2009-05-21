Ющенко о Петлюре, национальной памяти и комунистическом режиме

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил приветствие участникам Всеукраинской научной конференции «Фигура Симона Петлюры в истории и национальной памяти».

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что С.Петлюра занимает особое место в истории, он стал символом национального освободительного движения и создания украинского государства начала XX века.

По словам Президента, украинскому народу и мировой общественности десятилетиями навязывали фальсифицированные представления о жизни и борьбе С.Петлюры. Коммунистический режим приложил все усилия, чтобы очернить человека, который посвятил себя делу независимости Украины, стоял у истоков ее государственности, сыграл ведущую роль в создании отечественной армии”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, “за последние годы мы много сделали для восстановления правды о многих национальных лидерах”.

Президент выразил убеждение, что глубокое и объективное изучение деятельности Симона Петлюры, надлежащее увековечение памяти этого великого украинца является нашей патриотической обязанностью как перед предыдущими, так и последующими поколениями.