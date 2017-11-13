В рамках дела Курченко суд конфисковал нефтепродуктов на 800 миллионов гривень

Киевский районный суд Одессы в рамках расследования схем бизнесмена Сергея Курченко конфисковал нефтепродукты на сумму более 800 млн гривень. Об этом в Facebook сообщилапресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Так, в Одесской области конфисковали около 100 тыс. тонн нефтепродуктов в рамках расследования "преступной схемы Курченко".

"Указанное топливо поступило на территорию Украины для реализации преступной организацией под руководством Курченко без уплаты таможенных платежей. Общая стоимость конфискованного по решению Киевского районного суда Одессы топлива составляет более 800 млн гривень", - отметила Сарган.

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По ее словам, из-за того, что в ходе расследования суд разрешил реализацию арестованного топлива, в данном случае применена специальная конфискация по всем этим нефтепродуктам или средствам, полученным от их реализации, в том числе процентов. Часть конфискованного топлива находится на нефтебазах.

"Кроме того, от реализации части нефтепродуктов в бюджет в виде налогов уже выплачено более 300 млн гривень, на счетах банковских учреждений находится более 100 млн гривен, на которые начислены более 13 млн гривень процентов и тому подобное", - добавила Сарган.

Напомним, 17 июня Главная военная прокуратура начала досудебное расследование возможного финансирования терроризма бизнесменом Сергеем Курченко в связи с вывозом и реализацией за границу угля антрацитовых марок, незаконно добытого на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, под руководством бизнесмена.

Отметим, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и бизнесмена Сергея Курченко подозревают в причинении Украине убытков на 198 млрд грн. Сам Курченко после Евромайдана уехал в Россию.