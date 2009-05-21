Путин попросит Тимошенко объяснить ему позицию Ющенко в газовом вопросе

Премьер-министр России Владимир ПУТИН рассчитывает во время встречи в Астане с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО прояснить позицию Президента Украины Виктора ЮШЕНКО «в газовом вопросе».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «Единая Россия». (УНИАН: Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИН проведут встречу в Астане в ходе заседания Совета глав правительств стран-участниц СНГ, которое состоится 22 мая).

«Российская сторона рассчитывает, что встреча с Ю.ТИМОШЕНКО позволит прояснить заявление Президента Украины В.ЮЩЕНКО о том, что возможна ситуация, когда "Нафтогаз Украины" не сможет оплачивать поставку российского газа и в этом случае ему придется расплатиться активами, хотя В.ЮЩЕНКО обещает не допустить этого», - говориться в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 мая В.ЮЩЕНКО допустил, что неспособность НАК «Нафтогаз Украины» рассчитаться за потребленный газ может привести к тому, что компания будет вынуждена рассчитываться собственными активами, к которым продолжает принадлежать газотранспортная система (ГТС).

Однако со своей стороны В.ЮЩЕНКО заверил, что применит все конституционные полномочия, чтобы ситуация вокруг НАК «Нафтогаз Украины» не приобрела такого угрожающего характера.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочные контракты на поставки газа украинским потребителям. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составила 360 долл. за 1000 куб. м. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставок газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать Украине газ по рыночной европейской цене без скидок.

28 апреля т.г. заместитель руководителя НАК “Нафтогаз Украины” Игорь ДИДЕНКО сообщил журналистам, что цена на газ, который ”Нафтогаз” покупает у “Газпрома”, во втором квартале 2009 года будет составлять 270,95 долл. за 1 тыс. куб. м.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. кубометров до 33 млрд. куб. м.