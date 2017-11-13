Вятрович рассказал, когда Украина сможет разрешить эксгумацию останков из польских могил на своей территории
Вятрович назвал главное условие того, когда Украина сможет разрешить эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов на ее территории.
Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович рассказал, когда Украина сможет разрешить эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов на ее территории.
Об этом он сообщил в воскресенье вечером в программе ТСН на телеканале «1+1»
«Мы готовы прекращать этот мораторий только при условии, что мы сможем договориться с польской стороной, которая объявит ее видение того, каким образом будут легализованы украинские памятники на польской территории, и каким образом польское государство будет думать о восстановлении уничтоженных памятников», - сказал Вятрович.
Читайте такжеВятрович анонсировал следующий шаг украинизации – принятие закона о государственном языке
Как сообщал УНИАН, ранее Институт национальной памяти инициировал мораторий на эксгумацию останков поляков в Украине в ответ на вандализм в отношении украинского памятника на кладбище в с. Грушовичи под Перемышлем (Польша).
10 ноября в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что запрет на осуществление поисковых работ и эксгумации останков польских жертв военных конфликтов на территории Украины противоречит стратегическому партнерству.
В свою очередь, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев и Варшава должны сначала найти общие подходы к местам захоронений украинский и поляков, а потом решать сложные вопросы.
11 ноября президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда во время телефонного разговора согласовали проведение чрезвычайного заседания Консультативного комитета президентов Украины и Республики Польша на уровне внешнеполитических советников на этой неделе в Кракове. Президенты поручили также начать подготовку к рабочему визиту Дуды в Харьков в декабре текущего года.