Чубаров опубликовал для крымчан памятку с рекомендациями, как вести себя при задержании и обысках

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымчан постоянно держать при себе памятку по общению с российскими силовиками.

Соответствующую памятку Чубаров опубликовал на своей странице в Facebook.

"Если живете в Крыму, держите при себе", - написал он.

В прикрепленной памятке говорится о том, как общаться с представителями оккупационной власти на полуострове, а также присутствуют советы о том, как вести себя при задержании и обысках силовиков.

Напомним, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Крым объявлен временно оккупированной территорией. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

После аннексии Крыма Россией на полуострове регулярно проходят обыски и допросы местного населения. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".