Яценюк: антиукраинская политика отдельных радикальных сил в Европе - недопустима

“Нельзя использовать национальные травмы, травмы на сердце каждой нашей нации в своих узкопартийных политических интересах. Недопустимой является антиукраинская политика отдельных радикальных сил в Европе”, - обратился лидер партии “Народный фронт” к европейским партнерам на съезде партии в Киеве 11 ноября во время обсуждения резолюции съезда.

Арсений Яценюк подчеркнул, что отдельный блок резолюции съезда партии “Народный фронт” касается борьбы с терроризмом, кибербезопасности, защиты информационно-культурного пространства Украины, расширение защиты государственного языка, продолжение политики декоммунизации, восстановление исторической памяти и утверждения национальной идентичности.

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Он напомнил, какой сложный процесс исторического примирения прошли Украина и Польша: “Сколько было положено усилий между нашими народами, сколько было сделано президентами и правительствами”.

Он обратился к соседям Украины по Европейскому Союзу - Польши, Венгрии, Румынии: “нельзя использовать национальные травмы, травмы на сердце каждой нашей нации в своих узкопартийных политических интересах. Недопустимой является политика изоляционализма, радикального национализма и недопустимой антиукраинская политика отдельных радикальных сил в Европе”.