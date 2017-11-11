Яценюк призвал западных партнеров подписать план действий относительно членства Украины в НАТО и предоставить четкий план для членства Украины в ЕС

Лучшая гарантия безопасности для Украины – это членство в НАТО. Необходимо возобновить переговоры и подписать план действий относительно членства Украины в Альянсе. ЕС должен предоставить четкий план для получения членства Украины в Евросоюзе, - подчеркнул лидер партии “Народный фронт”, Председатель Политсовета партии Арсений Яценюк во время съезда "Народного фронта” в Киеве в субботу, 11 ноября.

Арсений Яценюк напомнил, что, подписав Будапештский меморандум, Украина избавилась от ядерного оружия в обмен на причудливые гарантии территориальной целостности и независимости: “в этот раз так не будет. Когда мы говорим о наших гарантиях для нашего государства, мы обращаемся к нашим партнерам: лучшая гарантия безопасности для Украины – это членство в НАТО”.

“Это лучшая гарантия в том числе и для наших западных партнеров, ведь сегодня Украина защищает границы Европейского Союза и стран-членов Альянса. Украинцы платят жизнями за спокойствие в Европе”, - сказал лидер “Народного фронта”.

Арсений Яценюк напомнил, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение о возможности предоставления Украине плана действий относительно членства в Альянсе. Он обратился к странам-членам НАТО: “Нам нужно возобновить переговоры и подписать план действий Украины относительно членства в Альянсе. Коллективная безопасность в НАТО - это будущее Украины, и это тот путь, который обеспечит нам безопасность наших границ, укрепит Альянс и безопасность в мире”.

Арсений Яценюк напомнил, что много кто не верил в получение Украиной безвизового режима с ЕС - “вплоть до того момента, пока первый украинец биометрическим паспортом не пересек границу Украины и Европейского Союза”: “Но это произошло, потому что мы с нашими европейскими партнерами приняли дорожную карту, как ввести безвизовый режим. Это было 144 акты законодательства, которые были приняты и имплементированы. И поэтому украинцы теперь не на словах, а на деле стали частью большой объединенной Европы”.

Лидер “Народного фронта” подчеркнул, что такой же путь можно пройти и в отношении членства в ЕС. Он обратился к партнерам из Европейского Союза: “Дайте нам четкий план, мы его выполним, и вы сами будете заинтересованы в том, чтобы принять Украину в ряды стран-членов Европейского Союза”.