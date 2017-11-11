Любое сотрудничество с Россией является предательством Украины - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что любое сотрудничество с Российской Федерацией является предательством Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО сказал журналистам в кулуарах съезда политической партии «Народный фронт».

"Украина будет четко настаивать и никогда не снимет вопрос о возвращении Крыма. Это украинская территория, и пока Крым не будет освобожден, Россия не перестанет быть страной-агрессором, страной, которая проводит оккупацию нашей территории. То есть нет различия между Донбассом и Крымом. И та, и та территории оккупированы Россией, и Украина будет до конца бороться за освобождение и деоккупацию своей собственной территории", - заявил Турчинов.

Также он сказал, что любое сотрудничество со страной-агрессором является "предательством Украины".

"После принятия закона, который четко признает Россию агрессором на законодательном уровне, это уже будет переведено в практическую плоскость, и это не будут только мои пожелания, это будет действие закона, согласно которому будут приниматься государственные меры", - сказал Турчинов.

Читайте такжеРазрыв дипотношений с РФ не является предметом законопроекта о реинтеграции Донбасса – Турчинов

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).

Ко второму чтению было подано почти 800 поправок.

Сегодня председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что предварительно законопроект о реинтеграции Донбасса планируется рассмотреть в четверг, 16 ноября.

Также сегодня секретарь СНБО сказал, что закон о государственной политике Украины в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей "должен обеспечить реальную деоккупацию территории Донбасса, систему военного управления, в том числе в противодействии российской агрессии".

Кроме того, Турчинов уточнил, что указанный законопроект предусматривает комплексный метод деоккупации - как использование украинских силовых подразделений, вооруженных сил, так и дипломатическим путем, которому отводятся очень важные функции и задачи.