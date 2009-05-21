Тимошенко передала слова поддержки тем, кто кричит ей: владу геть!

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала выйти и пообщаться с участниками акции предпринимателей, которая проходит перед Украинским домом в Киеве, где проходит расширенное заседание правительства по вопросам развития предпринимательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила на заседании Кабинета министров, отвечая на просьбу одного из представителей предпринимателей.

«К участникам акции выходила Александра КУЖЕЛЬ. После того как закончится наше заседание, я тоже выйду к ним и поговорю по всем вопросам. Передавайте им слова поддержки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В настоящее время в акции принимают участие около тысячи человек. Участники акции выкрикивают "Владу геть!" и "Ганьба!".