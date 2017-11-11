Позиция ОБСЕ не замечать российских военных в Украине блокирует процесс освобождения заложников - Геращенко

Позиция представителей ОБСЕ не замечать российских военных на территории Украины блокирует процесс освобождения заложников.

Об этом член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сказала вечером 10 ноября в эфире «5 канала».

"Правдой является то, что переговоры и работа минских групп зашли в тупик. И Украина об этом сигнализирует нашим партнерам, в том числе по "нормандскому формату", достаточно давно, но важно также учесть то, чтобы они не были в тупике, а двигались все-таки к прогрессу, должно быть желание трех сторон - Украины, России и ОБСЕ. Именно эти подписанты являются непосредственными участниками минских групп. И очевидно, что любые заявления о том, что это украинский вопрос, украинский кризис - они не соответствуют действительности", - заявила Геращенко.

По ее словам, представители ОБСЕ заняли позицию «не замечать» российских наемников и российское вооружение на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Мы очень уважаем роль ОБСЕ, работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - гражданских наблюдателей, которые часто становятся объектами агрессии, в том числе с применением оружия со стороны боевиков на оккупированных территориях, но в то же время, мы не можем закрывать глаза на такую позицию часто представителей ОБСЕ - не замечать очевидных вещей, занимать позицию - мы нейтральная, мы аполитичная организация, мы отвечаем только за безопасность, и поэтому мы не видим российских танков, не видим российских наемников с перешитыми шевронами, не видим, откуда Донецк обстреливали, что там ездит какое-то, знаете, оружие, которое на все стороны там пуляет, чтобы создать провокации, - это позиция, которая разрушает на самом деле фундамент самой часто уважаемой организации ОБСЕ", - отметила Геращенко.

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В связи с этим она считает, что позиция представителей ОБСЕ является неправильной.

"И, собственно, я бы хотела сказать, что переговоры в Минске заходят часто в тупик - здесь есть и ответственность координаторов ОБСЕ", - подчеркнула Геращенко.

Она также напомнила, что на этой неделе координатор ОБСЕ от гуманитарной подгруппы Тони Фриш после многомесячных уговоров украинской стороны наконец посетил тюрьму на украинской территории, где содержатся осужденные за совершение тяжких преступлений, и тюрьмы на оккупированной территории.

"Мы еще не знаем, кого из украинских заложников посетил господин Фриш, но точно знаем, что, например, находясь в Старобельском СИЗО, где содержится кадровый российский военный (Виктор) Агеев, задержанный за военное преступление, за убийство украинцев - в этом его сейчас обвиняют, конечно, суд будет рассматривать степень вины ... Он даже его не посетил. Как такое может быть? Это планомерная позиция - не замечать российских военных на украинской территории? Это то, что блокирует самом деле переговорный процесс по освобождению заложников", - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, по данным Геращенко, на временно оккупированных территориях удерживают 152 украинских заложника.

3 ноября в СБУ сообщили, что в заложниках боевиков на Донбассе находятся 155 граждан Украины, еще 403 считаются пропавшими без вести.