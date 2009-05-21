Тимошенко говорит, что в Президенты пойдет половина парламента

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что предвыборное время позволяет существенно облегчить условия предпринимательской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня во время расширенного заседания Кабинета министров по вопросам развития предпринимательства.

«Слава Богу, что у нас очередные выборы на носу, потому что можно сходить в парламент. Пока выборы не маячили, в парламент ходить не было никакого смысла, потому что там ничего не принимается», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что правительство направило для рассмотрения в Верховную Раду более 300 законопроектов, направленных на реализацию антикризисных мер и дерегуляцию ведения бизнеса.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала предпринимателей активнее принимать участие в разработке законопроектов и воспользоваться предвыборными условиями в свою пользу. «Где-то через месяца два наступит период, когда к вам придут все. Не будет исключений. Половина парламента будет баллотироваться в президенты, а начинают они с чего? Сначала они идут к местной власти, потом они идут к представителям большого бизнеса, там, где можно договориться, а потом они обязательно придут к каждому из вас – потому что нужна поддержка. Давайте научимся что-то менять, а не просто голос отдавать на выборах», - подчеркнула премьер.

«Сегодня я хочу, извините за такое слово, воспользоваться этим временем, когда парламент зависит от вас, вернее, лидеры и ключевые персоны в парламенте. Пусть они примут все, что вам нужно. Это будет очень хорошее время. Мы так сегодня делаем по местному самоуправлению», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что у предпринимателей в запасе остается меньше года, когда они могут руководить политиками.

«Эти семь месяцев можно использовать успешно, я в этом ваш партнер полностью, потому что также наша команда собирается идти на президентские выборы. У вас есть полный залог и гарантия того, что никто с этого не уйдет, все будут в одной вашей команде», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.