Порошенко подпишет сегодня указ о завершении формирования Верховного суда

Президент Петр Порошенко анонсирует сегодня подписание указа о завершении формирования Верховного суда. Об этом глава государства сказал на заседании Национального совета реформ в Киеве.

Читайте такжеПорошенко не исключает, что завтра подпишет закон о судебной реформе«Сегодня мной будет подписан указ о завершении формирования Верховного суда», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Высшая квалификационная комиссия судей отобрала 120 кандидатов на должности судей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском). Более 3/4 кандидатов (93) являются судьями и только 27 - учеными и адвокатами.

Из 120 кандидатов, прошедших конкурсный оценивания в Высшей квалификационной комиссии, 30 получили негативные выводы Общественного совета добропорядочности при ВККСУ.

9 ноября Высший совет правосудия принял решение внести президенту Украины представление о назначении в Верховный суд еще трех судей, общее количество кандидатов составляет 114 человек.