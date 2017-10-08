Порошенко в День юриста рассказал, как в Украине продвигается судебная реформа

Президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили юристов с профессиональным праздником - Днем юриста.

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«Те тектонические преобразования, начавшиеся в судебной системе год назад со вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия, сегодня уже понятны и ощутимы», - говорится в поздравлении главы государства, обнародованном на его официальном сайте.

В частности, отметил Порошенко, завершился первый в Украине конкурс в Верховный суд. «В нашей стране впервые появится суд, созданный через прозрачные конкурсные процедуры, с привлечением общественности и с широким представительством профессионального сообщества среди победителей конкурса. Судьями нового Верховного суда станут представители лучших украинских юридических школ, адвокаты и известные правозащитники, которые отстаивали интересы простых украинцев в Европейском суде по правам человека, лучшие представители судейской профессии», - отметил он.

Он добавил, что уже запущен конкурс в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, начался конкурсный отбор в суды первой инстанции, а среди ближайших приоритетов - создание Высшего антикоррупционного суда и комплексная реформа адвокатуры.

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«Уверен, что мы на правильном пути. Но двигателем всех позитивных изменений является прежде всего человек. И особенно это касается представителей юридической профессии. Именно на вас в этот непростой период возлагается важная миссия развития действительно правового государства, где такие категории, как права и свободы человека и верховенство права, являются не словами на бумаге, а единственным ориентиром для развития», - подчеркнул глава государства и пожелал юристам крепкого здоровья, профессиональных достижений и вдохновения на этом пути.

В свою очередь Парубий в поздравлении, переданном агентству УНИАН, отметил, что отечественные юристы играли важную и заметную роль в истории обретения и развития Украинского государства. «Своей агрессией в Украине Россия цинично попирает международное право и права человека, которые она нагло нарушает. Украинские законодатели, правоохранители, адвокаты и правозащитники последовательно, уверенно и профессионально защищают права и свободы граждан, оберегают законность», - отметил спикер.

Он выразил уверенность, что благодаря преданной работы украинских юристов Украине «удастся восстановить справедливость в международных судах, осудить международного преступника - Российскую Федерацию, вернуть украинский суверенитет над оккупированными российским агрессором украинскими землями». «Пусть ваша благородная работа и в дальнейшем действенно утверждает основы справедливого правового государства как преобладающую норму жизни всех украинцев! Ведь ius est ars boni et aequi (право есть искусство добра и справедливости — пер.)», - пожелал Парубий, обращаясь к юристам.

В переданном агентству УНИАН приветствии Гройсмана отмечается, что деятельность юристов является ключевой для существования любого общества, ведь именно от них зависят разработка, имплементация и механизм исполнения законов, которые составляют основу правопорядка. «Украинские специалисты, начиная с первых лет независимости Украины, сформировали новую правовую систему, которая обеспечила существование украинской государственности и законности процессов в нашем обществе. Защищая граждан в судах, предоставляя консультационные услуги, разрабатывая законы, украинские юристы способствуют дальнейшему развитию правового государства и утверждению правовых принципов Европейского Союза в Украине», - отметил он.

Гройсман отметил, что сегодня продолжается процесс адаптации украинского законодательства к европейским нормам, следовательно, профессия юриста остается чрезвычайно важной для качественных трансформаций украинского общества и государства. Весомой также является работа юристов по либерализации украинского законодательства во всех сферах общественной жизни, добавил он.

Премьер убежден, что от деятельности отечественных специалистов в области юриспруденции зависит дальнейший демократический вектор развития Украины, европейский выбор. Гройсман поздравил юридическое сообщество Украины с профессиональным праздником и пожелал профессионального роста, реализации самых сложных проектов, а также крепкого здоровья и благополучия. Он также выразил уверенность, что «высокие идеалы закона и справедливости станут залогом успеха» Украины.