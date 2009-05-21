Ющенко поздравил Шахтер и весь украинский народ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил футбольный клуб «Шахтер» Донецк и весь украинский народ с блестящей спортивной победой – завоеванием престижного трофея – Кубка УЕФА.

«Вы подарили радость миллионам соотечественников. Победу вместе с вами празднует вся страна. Ваш успех еще раз подтвердил, что украинские команды принадлежат к футбольной элите нашего континента и способны покорять самые высокие вершины», – говорится в поздравлении В.ЮЩЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что этот триумф навсегда останется в истории национального и европейского футбола.

Президент пожелал команде «Шахтер» Донецк» здоровья, счастья и дальнейших побед во славу Украины.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 20 мая в Стамбуле состоялся последний финал Кубка УЕФА. Донецкий "Шахтер" победил бременский "Вердер" со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка УЕФА.