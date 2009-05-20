Парламент Крыма решил праздновать 90-летие ЛКСМУ

Парламент Крыма принял постановление о праздновании 90-летия с дня основания Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Верховная Рада автономии сегодня поддержала инициативу Союза ветеранов комсомола Крыма и Коммунистического союза молодежи Крыма о праздновании 90-летия ЛКСМУ. За принятие постановления проголосовали 68 из 86-ти присутствовавших в зале парламентариев. Всего в крымской ВР 100 депутатов.

90 лет со дня основания ЛКСМУ исполнится 26 июня 2009 года.

По мнению авторов постановления, в настоящее время в Украине, в том числе и в Крыму, нарушаются права молодежи на труд, бесплатное образование, охрану здоровья, всестороннее развитие личности. Кроме того, «в молодежной среде распространяются наркомания, алкоголизм и другие негативные явления». Они считают, что решение молодежных вопросов невозможно без взаимодействия органов власти с молодежными общественными организациями, среди которых – Коммунистический союз молодежи Крыма, «осуществляющий свою уставную деятельность в лучших традициях» ЛКСМУ.

Крымскому правительству поручено рекомендовать органам местного самоуправления и райгосадминистрациям автономии организовать в учебных заведениях и библиотеках тематические выставки, читательские конференции, круглые столы, посвященные 90-летию ЛКСМУ; провести спортивные соревнования и неделю патриотических фильмов; организовать встречи учащейся молодежи с ветеранами комсомола и комсомольским активом республики; благоустроить связанные с историей комсомола места.

Также рекомендовано «принять меры по разрешению молодежных проблем, связанных с трудоустройством, получением образования, предоставлением молодым семьям долгосрочных льготных кредитов для строительства и приобретения жилья», по борьбе с беспризорностью, меры по профилактике подростковой преступности и др.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании 90-летия создания ЛКСМУ.