Средства защиты и подготовка медиков: Чалый рассказал, что предусматривает помощь США для Украины

Оборонный бюджет США предусматривает выделение Украине $350 млн в качестве военной помощи и существенное расширение ее направлений.

Об этом написал посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

Также проект закона санкционирует предоставление нашему государству летального вооружения оборонительного характера.

Читайте такжеПосол Чалый призвал конгрессмена США Энгеля поддержать усиление военно-технической помощи Украине

"В него также включены средства на реабилитацию наших раненых воинов в медицинских учреждениях Соединенных Штатов, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере", - отметил украинский посол.

"Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - рассказал Чалый.

Законопроект должен быть проголосован Сенатом и Палатой представителей перед направлением на подпись Президенту США.

"Позиция обеих палат американского парламента в очередной раз подчеркивает высокий уровень двухпалатной и двухпартийной поддержки Украины в противостоянии агрессии Кремля", - отметили в украинском посольстве.

Как сообщал УНИАН, комитеты по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США и Сената утвердили проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 миллионов военной помощи для Украины, в том числе в виде летального оружия. При этом вводится ограничение на использование половины этой суммы.