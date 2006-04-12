Витренко добилась своего...

Высший административный суд Украины запретил публиковать результаты выборов в Верховную Раду Украины. Суд принял такое решение по иску блока Наталии Витренко "Народная оппозиция".

Как сообщил в эфире УТ-1 член ЦИК Сергей ДУБОВИК, таким образом, приостановлена публикация результатов в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

Пресс-служба блока Н.Витренко сообщает, что в иске блок обжаловал процедуру обнародования Центризбиркомом официальных результатов выборов.

“Решением Высшего административного суда Украины зафиксировано, что официальные результаты выборов, объявленные ЦИК 10 апреля, не могут вступить в силу, поскольку их объявление проводилось с нарушением процедуры – таким образом, благодаря судебному определению от 11 апреля, по состоянию на сегодня в Украине не объявлены и не вступили в силу официальные результаты парламентских выборов", – сказано в сообщении блока.

Как известно, 10 апреля ЦИК поручила "Голосу Украины" и "Урядовому курьеру" опубликовать список депутатов новоизбранной ВР до 15 апреля.