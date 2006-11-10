Антикризисная коалиция весь день хвалила Януковича (фоторепортаж)

Во дворце искусств “Украинский дом” состоялось торжественное собрание антикризисной коалиции и правительства, посвященное 100 дням деятельности правительства.

Возле Украинского дома собрались сторонники коалиции с флагами Партии регионов и Социалистической партии Украины.

В зале присутствовали члены правительства, народные депутаты.

«Партия регионов, социалисты и коммунисты на практике применили европейские принципы формирования власти, и это имеет намного больше значения для интеграции Украины в Европу, чем все лозунги наших нынешних критиков», - сказал премьер, обращаясь к участникам торжественного заседания..

Он также отметил, что в 2006 году Украина переживает исторический момент своего развития, построив фактически вторую республику.

Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО обвинил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Секретариат главы государства в шантаже Верховной Рады. Обращаясь к Президенту Украины, лидер коммунистов сказал: «Прекратите шантажировать ВР вашими заявлениями о том, будете подписывать или не будете подписывать бюджет». Он отметил, что пока еще государственный бюджет на следующий год не принят, и только после его принятия можно будет говорить о подписании. «Подобный шантаж лишний раз свидетельствует о том, что вы не знаете глубины проблем в обществе и не собираетесь продуктивно и конструктивно работать с антикризисной коалицией, которая выполняет Конституцию и законы Украины», - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

За 100 дней работы правительства снята спекулятивная тема, что антикризисная коалиция и правительство не поддерживают европейский выбор Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ во время собрания антикризисной коалиции и правительства, которое проходило в Украинском доме.

Он отметил, что правительство подходит к этой теме «на прагматичной основе, а не за счет лозунгов, не за счет высоких и многообразных заявлений». По словам А.МОРОЗА, Кабмин проводит практическую прагматичную работу.

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ предложил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО инициировать проведение “круглого стола” на тему политической реформы.

Руководитель антикризисной коалиции Раиса БОГАТЫРЕВА заявила на собрании, что правительство Украины во внешней политике «руководствуется национальным украинским прагматизмом», а во внутренней - «стабилизировало экономическую ситуацию и обеспечивает социальное благосостояние граждан».

Фото Александра Синицы