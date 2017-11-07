В АП заявили, что не будут реагировать на расследования об офшорах

В Администрации президента заявляют, что не будет реакции на расследование журналистов о создании офшорных компаний для передачи корпорации «Рошен» в слепой траст.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил заведующий отдела Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко.

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«Не будет реакции. Если бы это касалось непосредственно Порошенко, его деятельности – если бы это было по аналогии с Трампом, который не передавал бизнес в слепой траст – тогда да. Реагировать на чьи-то фантазии...я не думаю, что это нужно делать», – сказал Горковенко.

Напомним, 5 ноября стало известно о новом масштабном журналистском расследовании Paradise Papers ("Файлы с райских островов"), обнародованное одновременно по всему миру. СМИ получили в руки данные офшорной компании, что помогает своим клиентам минимизировать налоги. Почти восемь триллионов евро перевели на оффшорные счета богатейшие люди мира.

В расследовании говорилось, что юристы украинской фирмы "Авеллум", которая представляет интересы президента Петра Порошенко, обращались к компании Appleby на острове Мэн за помощью в создании офшора. Но представителям украинского президента отказали.

Журналисты, которые принимали участие в расследовании, считают, что представители Порошенко хотели создать оффшор для оптимизации налогов, а не для передачи Roshen в слепой траст, как обещал украинский президент.