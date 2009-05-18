Криль намекнул, что Ющенко придется туго - Балога был громоотводом

Решение Виктора БАЛОГИ об отставке с должности главы Секретариата Президента Украины свидетельствует о том, что общественные интересы он ставит выше личных.

Такое мнение высказал лидер “Единого центра” Игорь КРИЛЬ, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, в украинской истории тяжело вспомнить примеры, когда чиновники такого высокого ранга отказывались от своих должностей.

«Это свидетельствует о том, что Виктор БАЛОГА является сильной личностью и ставит общественные интересы выше личных. Он думает о государстве, однако из-за того, что он отстаивал полномочия Президента, на него вылито очень много нечестной грязи», – убежден лидер «Единого центра».

В то же время И.КРИЛЬ отметил, что решение об отставке В.БАЛОГА должен комментировать лично.

«Информация о его мотивах должна идти лично от него. Это будет правильно, ведь В.БАЛОГА – неординарный политик и человек, который очень много сделал для того, чтобы Президент максимально полно исполнял свои функции. Он почти три года возглавлял Секретариат, став фактически громоотводом для Президента», – отметил лидер партии.

По словам И.КРИЛЯ, неординарность В.БАЛОГИ также заключается в умении брать на себя ответственность и давать возможность Президенту исполнять свои функции так, как он должен их исполнять.

Как сообщал УНИАН, 16 мая глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА сообщил, что подал заявление об отставке. “Еще месяц назад, задолго до начала своего отпуска, я написал Президенту Виктору ЮЩЕНКО заявление об отставке”, - сказал В.БАЛОГА.

Он не стал конкретизировать причины такого шага. “В своем заявлении я аргументировал свое решение”, - отметил В.БАЛОГА.

Сегодня, 18 мая, источник в Секретариате Президента сообщил УНИАН, что Президент принял решение удовлетворить заявление В.БАЛОГИ об отставке.