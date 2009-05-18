Балога выехал с Банковой с вещами и не отвечает на звонки Ющенко?

"Регионал" Александр Ефремов считает заявление об отставке главы секретариата Виктора Балоги свидетельством того, что Виктора Ющенко "покидают последние сторонники".

Об этом он сказал журналистам после согласительного совета в понедельник.

По словам Ефремова, существует информация о том, что после написания заявления об отставке Балога выехал из своего кабинета на Банковой, а Ющенко не смог связаться с ним по телефону.

"Ющенко пытался связаться с ним - безуспешно. А кроме того, Балога забрал свои личные вещи из кабинета. Это его право - определяться по поводу своей дальнейшей работы, и наша политическая сила к этому никакого отношения не имеет", - сказал он.

"Мы лишь констатируем, что Ющенко теряет своих последних сторонников и остается только догадываться, что происходит в секретариате президента, если такие люди, как Балога, уходят от Ющенко", - добавил Ефремов.

Украинская правда