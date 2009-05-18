Луценко заявляет, что «Бильду» его сдал Секретариат Президента

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО уверен, что информацию о конфликте между ним и полицией в аэропорту Франкфурта-на-Майне немецкой газете "Бильд" (Bild) предоставил Секретариат Президента Украины через украинского журналиста.

Об этом он заявил в интервью "Газете по-киевски" № 88 (1488) от 18 мая 2009 года.

"«Бильду» сообщил украинский корреспондент, который получил информацию из Секретариата Президента. В свою очередь, секретариату донес МИД, а ему – Посольство Украины в Германии. Журналист, не получив подтверждения информации в МВД, обратился, очевидно, к своим знакомым в желтой немецкой прессе", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив при этом, что "на второй день пребывания во Франкфурте, когда уже улетали в Корею, видели человека с профессиональной фотокамерой, фиксировавшего наш отлет. И уже тогда я понял, что произошла утечка".

В то же время министр сказал, что не хочет называть фамилию журналиста, но отметил: "Он работает в интернет-издании".

Отвечая на один из вопросов, Ю.ЛУЦЕНКО признал, что в составе делегации была и украинская певица Руслана ЛЫЖИЧКО.

"Руслана была в составе делегации – ее пригласила корейская сторона, но она прошла на самолет раньше... Она сидела в самолете и ничего не видела. Она видела наш обед, но не сам конфликт с немецкой полицией", - отметил он.

Также Ю.ЛУЦЕНКО категорически опроверг распространенные ранее заявления о том, что он якобы перед вылетом в Германию пил водку в аэропорту "Борисполь".

"Да не было никакой водки в «Борисполе»! Я пил чай и кофе с первым секретарем посольства и послом Кореи в Украине!", - заверил министр.

Как сообщал УНИАН, 5 мая зарубежные СМИ, в том числе немецкая газета «Бильд», сообщили, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что немецкая полиция безосновательно задержала его и сына, поскольку они были трезвыми, но он подает в отставку с должности министра внутренних дел Украины, чтобы не дестабилизировать ситуацию в МВД.