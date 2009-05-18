Ехануров улетел в Беларусь

Сегодня, 18 мая, в Республику Беларусь с официальным визитом отбыла украинская военная делегация во главе с министром обороны Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в состав делегации также вошли заместитель министра обороны Богдан БУЦА, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-полковник Иван РУСНАК и другие должностные лица.

Сегодня же в рамках визита состоится встреча Ю.ЕХАНУРОВА с министром обороны Беларуси генерал-полковником Леонидом МАЛЬЦЕВЫМ один на один и переговоры в составе военных делегаций обеих стран.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить вопросы региональной безопасности, состояния и перспектив развития двустороннего военного сотрудничества, а также обменяться опытом реформирования и развития Вооруженных сил Украины и Беларуси.

По итогам переговоров Ю.ЕХАНУРОВ и Л.МАЛЬЦЕВ планируют подписать соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Республики Беларусь об обмене информацией о полетах воздушных судов и Положения о структуре системы и порядке информационного обмена между министерствами.

В этот же день представители украинской военной делегации посетят в Минске Военную академию.

На следующий день, 19 мая, представители украинской военной делегации посетят Национальный выставочный центр Беларуси “Белэкспо”, где ознакомятся с новейшими разработками вооружения и военной техники, представленными на Международной выставке вооружения и военной техники “Milex-2009”.

Также запланирована встреча министра обороны Украины с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Николаем АЗАМАТОВЫМ.

Официальный визит украинской военной делегации будет продолжаться до 19 мая.