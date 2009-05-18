Работники игорного бизнеса делают ставку на Ющенко

18 мая, в 09.00 под стенами Секретариата Президента на ул. Банковой начнется митинг протеста работников игорной индустрии Украины.

Как сообщили УНИАН в Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса, тысячи людей со всей Украины будут протестовать против запрета игорного бизнеса.

По словам организаторов, митинг будет продолжением акции, которая проходила 12 мая 2009 года перед зданиями Верховной Рады и Кабинета министров, когда около пяти тысяч лиц со всей Украины выступили против поспешного запрета игорного бизнеса.

Однако, подчеркивают работники игорного бизнеса, несмотря на это, 14 мая 2009 года Верховная Рада приняла закон о запрещении всего игрового бизнеса. “Вместо кропотливого регулирования, депутаты решили ликвидировать проблему, выбросив в то же время 200 тыс. людей на улицы, сделав банкротами десятки предприятий”, говорится в сообщении УАДИБ.

По убеждению работников игрового бизнеса, “сегодня остановить беззаконие может только гарант Конституции Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, применив вето к Закону «О запрещении игрового бизнеса в Украине». Только в его силах вернуть работу сотням тысяч граждан Украины”.

Как сообщал УНИАН, 15 мая, ВР приняла Закон «О запрещении игрового бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игровой бизнес, но и участие в азартных играх. Согласно закону, к субъектам ведения хозяйства, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 8 тысяч минимальных зарплат с конфискацией оборудования, а прибыль от проведения такой азартной игры подлежит перечислению в государственный бюджет Украины.

В тот же день премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила надежду, что глава государства подпишет данный закон.

В свою очередь В.ЮЩЕНКО считает, что принятый Верховной Радой закон о запрещении игрового бизнеса не решает проблем в этой сфере и он проведет по этому поводу дополнительные консультации со специалистами.

Президент отметил, что по своим внутренним убеждениям готов его подписать, хотя «закон унизителен и отодвигает нас от решения сути вопроса».