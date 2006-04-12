БЮТ ставит условия Черновецкому

Заместитель руководителя Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО отмечает, что новоизбранный мэр столицы вынужден будет выполнять программу БЮТ «Справедливый Киев».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он рассказал в интервью «Экономическим известиям», отвечая на вопрос относительно сотрудничества фракции БЮТ в Киевсовете с зарегистрированным в должности Киевского городского председателя Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

«Блок Юлии Тимошенко - та политическая сила, которая получила наибольшую поддержку в Киеве. Поэтому именно мы несем ответственность и за дальнейшую судьбу столицы, в первую очередь - за выполнение нашей программы «Справедливый Киев». Исходя из этого, в переговорах с Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ мы определили такой формат: если он признает необходимость выполнения нашей программы, то БЮТ готов работать вместе с его командой ради реализации обещанных нами программных вещей. Если у новоизбранного мэра есть другие приоритеты относительно деятельности в столице, то мы оказываемся перед необходимостью формирования большинства в Киевсовете без Блока Черновецкого», - отметил Н.ТОМЕНКО. В таком случае, по его словам, действия Блока Юлии Тимошенко относительно мэра будут сводиться к жесткой оценке и контролю над деятельностью городского председателя всеми законными методами. «Следовательно, Киевский городской председатель просто вынужден будет выполнять программу БЮТ «Справедливый Киев». Здесь есть два варианта: либо путем сотрудничества, либо через жесткий контроль большинства Киевсовета над деятельностью мэра», - отметил Н.ТОМЕНКО.

«На данный момент БЮТ сложно понять логику киевской деятельности Блока Черновецкого, поскольку его программного документа относительно этого мы не видели. Поэтому сейчас мы находимся на этапе согласования наших позиций. Если мы публично перед киевлянами принимаем общую программу действий, то сотрудничаем с Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ в выполнении наших программных обещаний. Если нет – мы самостоятельно образовываем большинство и жестко контролируем каждый шаг нового городского председателя», - подытожил Н.ТОМЕНКО.

Он отметил то, что программные принципы будут согласовываться до начала сессии Киевсовета, чтобы «мы приходили в городской совет не дебатировать о программе будущей деятельности, а уже совместно работать на ее выполнение».

Как сообщал УНИАН, по результатам выборов депутатов Киевского городского совета, за Блок Юлии Тимошенко проголосовало 24,64% избирателей (БЮТ получил 41 депутатский мандат), Блок Леонида Черновецкого – 12,93% (21 мандат). Всего в Киевсовете 120 депутатов.

Первая сессия Киевсовета запланирована на 14 апреля.