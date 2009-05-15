СБУ передала в Музей УНР материалы о расстреле сестер Петлюры

Сегодня в рамках мероприятий ко дню памяти жертв политических репрессий в помещении Музея Украинской народной республики состоялось открытие тематической экспозиции архивных документов Службы безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, экспозиция подготовлена в рамках сотрудничества СБУ с Украинским институтом национальной памяти на выполнение указа Президента Украины.

Для экспонирования в Музее УНР 1917-1921 годов Служба безопасности Украины подготовила архивные уголовные дела и электронные копии уникальных документов Отраслевого государственного архива СБУ, которые свидетельствуют о выдающейся роли, которую сыграли в национальном создании государства и украинском освободительном движении в 1917-1930-х годах украинские общественно-политические деятели того времени.

Во времена коммунистического тоталитарного режима почти все они и их родные подверглись политическим репрессиям. Ярким примером преследований родных является трагическая судьба сестер Симона Петлюры – Марины и Феодосии, которых в 1937 году органы НКВД арестовали и расстреляли. Сегодня СБУ передает музею это архивное дело, говорится в сообщении.

В экспозицию музея также передано полностью сфальсифицированное карательно-репрессивными органами «Дело Украинского национального центра» – мифической подпольной организации, целью которой, по версии ГПУ, была подготовка восстания против большевистского режима и провозглашения независимости Украины.

По этому делу в 1930-1931 годах, накануне Голодомора 1932-1933 годов, были репрессированы Михаил Грушевский (он был арестован и после продолжительных допросов в Москве освобожден под надзор ГПУ, а в 1934 г. умер), Всеволод Голубович, Владимир Чехивский, Иван Лизанивский, Назар Петренко, Павел Христюк, Юрий Ярослав – всего 50 человек. Большинство из них погибли в тюрьмах и лагерях.

Служба безопасности Украины открывает и передает музею дела на захваченных в 1945 году органами военной контрразведки «Смерш» в Польше и Чехословакии деятелей украинской политической эмиграции – бывших должностных лиц и дипломатических представителей УНР Ивана Фещенко-Чепивского, Максима Славинского, Николая Галагана. Коммунистический режим, несмотря на преклонный возраст этих людей, считал их крайне опасными для себя и репрессировал.